В Баку из магазина украдено 35 тыс. манатов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В одном из бакинских магазинов произошла кража 35 600 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, деньги из магазина, расположенного на территории Насиминского района и принадлежащего жителю столицы Юсифу Ахмедову, украдены путем подбора соответствующего ключа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, по подозрению в совершении кражи задержан житель Баку, ранее судимый Мамедзаде Кянан.

По факту ведется расследование.