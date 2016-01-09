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    В Баку из магазина украдено 35 тыс. манатов

    Подозреваемый в соврешении преступления задержан

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В одном из бакинских магазинов произошла кража 35 600 манатов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, деньги из магазина, расположенного на территории Насиминского района и принадлежащего жителю столицы Юсифу Ахмедову, украдены путем подбора соответствующего ключа. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции, по подозрению в совершении кражи задержан житель Баку, ранее судимый Мамедзаде Кянан.

    По факту ведется расследование. 

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