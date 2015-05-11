Платежный терминал был ограблен в присутствии продавца-азербайджанца

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Дерзкое хищение денег из платежного терминала произошло накануне ранним утром в поселке Ульянка Кировского района Санкт-Петербурга.

Как передает Report со ссылкой на Росбалт, по имеющимся данным, около 5:10 двое мужчин кавказской внешности вошли в магазин, расположенный на первом этаже дома №78 по проспекту Ветеранов, вскрыли аппарат и, забрав из него все деньги, спокойно ушли.

При этом в момент ограбления в магазине присутствовал 20-летний продавец, приезжий из Азербайджана, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Преступники не обратили на него никакого внимания. Ущерб от ограбления пока неизвестен.