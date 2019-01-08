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    В Магадане двое азербайджанцев погибли от угарного газа

    Москва. 8 января. REPORT.AZ/ В Сусуманском районе Магаданской области России от угарного газа задохнулись два члена азербайджанской семьи. 

    Как сообщает российское бюро Report, Асланова Маиса Агамирза гызы 1970 г.р. и ее внук Асланов Руслан Боран оглу 2010 были обнаружены мертвыми в доме, где проживали. 

    Бабушку и внука обнаружили соседи. Причиной смерти стало отравление угарным газом в результате утечки печного дыма.   

    Игбал Рустамов 

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