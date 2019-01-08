В Магадане двое азербайджанцев погибли от угарного газа

Москва. 8 января. REPORT.AZ/ В Сусуманском районе Магаданской области России от угарного газа задохнулись два члена азербайджанской семьи.

Как сообщает российское бюро Report, Асланова Маиса Агамирза гызы 1970 г.р. и ее внук Асланов Руслан Боран оглу 2010 были обнаружены мертвыми в доме, где проживали.

Бабушку и внука обнаружили соседи. Причиной смерти стало отравление угарным газом в результате утечки печного дыма.

Игбал Рустамов