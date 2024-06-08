О нас

В мае из оборота изъяты наркотики стоимостью 13 млн манатов

В мае из оборота изъяты наркотики стоимостью 13 млн манатов В мае Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) изъяло из оборота на "черном рынке" 325 кг наркотиков стоимостью 13 млн манатов.
Происшествия
8 июня 2024 г. 17:52
В мае из оборота изъяты наркотики стоимостью 13 млн манатов

В мае Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) изъяло из оборота на "черном рынке" 325 кг наркотиков стоимостью 13 млн манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, изъяты марихуана, героин, метамфетамин, опиум, а также 3 кг ртути, 2 тыс. психотропных таблеток метадона, трамадола, лирики.

В мае в столице и регионах проведена 31 операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, задержаны 39 человек и 4 члена организованных преступных групп.

Задержанные наркокурьеры должны были доставить по разным адресам незаконно переправленные в Азербайджан из Ирана наркотики.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən ay “qara bazar”da dəyəri 13 milyon manat olan narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Экслюзивные новости

Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi