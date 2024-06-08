В мае из оборота изъяты наркотики стоимостью 13 млн манатов

В мае Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) изъяло из оборота на "черном рынке" 325 кг наркотиков стоимостью 13 млн манатов.

В мае Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) изъяло из оборота на "черном рынке" 325 кг наркотиков стоимостью 13 млн манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, изъяты марихуана, героин, метамфетамин, опиум, а также 3 кг ртути, 2 тыс. психотропных таблеток метадона, трамадола, лирики.

В мае в столице и регионах проведена 31 операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, задержаны 39 человек и 4 члена организованных преступных групп.

Задержанные наркокурьеры должны были доставить по разным адресам незаконно переправленные в Азербайджан из Ирана наркотики.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.