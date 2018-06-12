В мае из Азербайджана в административном порядке выдворены 1126 иностранцев

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Государственная миграционная служба обнародовала статистическую информацию на май.

Как сообщили Report в пресс-службе структуры, в мае принято 1696 решений в связи с нарушением иностранцами и лицами без гражданства миграционного законодательства, в том числе нарушением требований административного законодательства.

1126 решений было связано с нарушением соответствующих статей Кодекса административных правонарушений и взиманием штрафа без административного выдворения из страны.

Было принято 506 решений в связи с ограничением въезда в страну. 27 решений было связано с заменой документов для временного и постоянного проживания в стране. Принято 14 решений в связи с нарушением других требований закона.

В целом, в Государственную миграционную службу поступило 6519 обращений от иностранцев и лиц без гражданства в связи с продлением срока временного пребывания в нашей стране, получением разрешения на временное или постоянное проживание, получением и восстановлением гражданства, определением статуса беженца, а также получением разрешения на работу. Каждое из поступивших обращений было изучено в индивидуальном порядке, приняты соответствующие решения.

В мае от 56 тыс. 607 иностранцев и лиц без гражданства поступили обращения для регистрации по месту пребывания.

В течение месяца служба провела 7 просветительских мероприятий и оказала 2 мобильные услуги.