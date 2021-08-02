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В Лянкяранском суде рассмотрят дело врача, обвиняемого в получении взятки у пациентов с коронавирусом

В Лянкяранском суде рассмотрят дело врача, обвиняемого в получении взятки у пациентов с коронавирусом Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному на основании поступивших в Сабирабадскую районную прокуратуру обращений граждан о незаконных действиях заведующего инфекционным отделением Сабирабадской центральной районной больницы, к
Происшествия
2 августа 2021 г. 15:49
В Лянкяранском суде рассмотрят дело врача, обвиняемого в получении взятки у пациентов с коронавирусом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному на основании поступивших в Сабирабадскую районную прокуратуру обращений граждан о незаконных действиях заведующего инфекционным отделением Сабирабадской центральной районной больницы, координатора по обследованию и лечению пациентов с коронавирусом Алиева Фазиля Магеррам оглу.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, предварительным следствием установлены обоснованные подозрения в получении Фазилем Алиевым в качестве взятки денежных средств в размере 1 000 долларов США и 1 800 манатов от отдельных пациентов с коронавирусной инфекцией для их госпитализации и лечения.

На основании собранных по делу доказательств Фазилю Алиеву было предъявлено обвинение по статье 311.3.2 (получение взятки, совершенное неоднократно) УК АР, уголовное дело направлено для рассмотрения в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.

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