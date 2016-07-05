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    В Лянкяранской больнице умер ребенок - ФОТО

    Родители малыша обратились в службу 102 МВД

    Лянкяран. 5 июля. REPORT.AZ/ В Лянкяранской районной центральной больнице умер ребенок.

    Как сообщает южное бюро Report, житель села Ляж Рагимов Али Агиль оглу (1 год 4 месяца) утром примерно в 5:00 был доставлен в отделение детских болезней больницы в тяжелом состоянии. Однако ребенок умер в больнице. 

    Родители малыша обратились в службу "102" министерства внутренних дел (МВД).

    Врач отделения детских болезней Лянкяранской районной центральной больницы Судаба Алиева заявила Report о том, что больному была оказана вся необходимая помощь, что указано в истории болезни: "У больного была острая респираторная вирусная инфекция, двусторонняя бронхопневмония, острый легочный отек, острая сердечно-сосудистая недостаточность и легочная недостаточность 3-й степени. Несмотря на все усилия, больной умер в 8 утра. Ребенок отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Несмотря на то, что ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, родители привезли его к врачу очень поздно".

    Тело ребенка отправлено в Лянкяранское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. 

    По факту ведется расследование в Лянкяранской районной прокуратуре. 

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