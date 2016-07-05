В Лянкяранской больнице умер ребенок - ФОТО

Лянкяран. 5 июля. REPORT.AZ/ В Лянкяранской районной центральной больнице умер ребенок.

Как сообщает южное бюро Report, житель села Ляж Рагимов Али Агиль оглу (1 год 4 месяца) утром примерно в 5:00 был доставлен в отделение детских болезней больницы в тяжелом состоянии. Однако ребенок умер в больнице.

Родители малыша обратились в службу "102" министерства внутренних дел (МВД).

Врач отделения детских болезней Лянкяранской районной центральной больницы Судаба Алиева заявила Report о том, что больному была оказана вся необходимая помощь, что указано в истории болезни: "У больного была острая респираторная вирусная инфекция, двусторонняя бронхопневмония, острый легочный отек, острая сердечно-сосудистая недостаточность и легочная недостаточность 3-й степени. Несмотря на все усилия, больной умер в 8 утра. Ребенок отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Несмотря на то, что ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, родители привезли его к врачу очень поздно".

Тело ребенка отправлено в Лянкяранское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту ведется расследование в Лянкяранской районной прокуратуре.