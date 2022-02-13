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В Лянкяране житель Баку управлял автомобилем под воздействием наркотиков

В Лянкяране житель Баку управлял автомобилем под воздействием наркотиков В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Лянкяранского РОВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.
Происшествия
13 февраля 2022 г. 20:43
В Лянкяране житель Баку управлял автомобилем под воздействием наркотиков

В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Лянкяранского РОВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, житель Баку на своем автомобиле марки "Mercedes Benz" вызвал подозрение у сотрудников дорожной полиции. В результате проведенного медобследования выяснилось, что водитель М.Меджидов находился под воздействием наркотиков.

Материалы, собранные о задержанном, для дачи правовой оценки направлены в районный суд.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb

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