В Лянкяране жена ранила мужа ножом

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Вчера ночью в Лянкяране произошла поножовщина.
Как сообщает Report, 28-летний Мамедов Эльмар Амиль оглы был госпитализирован в Лянкяранскую районную центральную больницу в шоковой состоянии с сильной кровопотерей, глубокой резаной-колотой раной двуглавой мышцы. Его ранила собственная жена.
После оперативных мер состояние Э.Мамедова стабилизировалось.
Житель села Шилавар Э.Мамедов проживает со своей семьей в городе на съемной квартире.
Его жена на предварительном допросе заявила, что схватилась за нож в целях самообороны.
Расследование по данному факту продолжается.
Valeh DadaşovАвтор новости
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