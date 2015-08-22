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    В Лянкяране жена ранила мужа ножом

    На предварительном допросе она заявила, что взяла нож в целях самообороны

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Вчера ночью в Лянкяране произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, 28-летний Мамедов Эльмар Амиль оглы был госпитализирован в Лянкяранскую районную центральную больницу в шоковой состоянии с сильной кровопотерей, глубокой резаной-колотой раной двуглавой мышцы. Его ранила собственная жена. 

    После оперативных мер состояние Э.Мамедова стабилизировалось. 

    Житель села Шилавар Э.Мамедов проживает со своей семьей в городе на съемной квартире. 

    Его жена на предварительном допросе заявила, что схватилась за нож в целях самообороны. 

    Расследование по данному факту продолжается. 

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