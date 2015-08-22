В Лянкяране жена ранила мужа ножом

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Вчера ночью в Лянкяране произошла поножовщина.

Как сообщает Report, 28-летний Мамедов Эльмар Амиль оглы был госпитализирован в Лянкяранскую районную центральную больницу в шоковой состоянии с сильной кровопотерей, глубокой резаной-колотой раной двуглавой мышцы. Его ранила собственная жена.

После оперативных мер состояние Э.Мамедова стабилизировалось.

Житель села Шилавар Э.Мамедов проживает со своей семьей в городе на съемной квартире.

Его жена на предварительном допросе заявила, что схватилась за нож в целях самообороны.

Расследование по данному факту продолжается.