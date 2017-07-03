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    В Лянкяране женщина пыталась совершить суицид

    Инцидент произошел на берегу Каспийского моря в Лянкяране

    Лянкяран. 3 июля. REPORT.AZ/ В Лянкяране женщина пыталась совершить суицид. 

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на берегу Каспийского моря в Лянкяране. 

    Жительница села Шаглакюче Нуруллаева Назакят Абасали гызы 1972 г.р. пыталась совершить суицид, бросившись в море. 

    С помощью окружающих женщину удалось спасти. 

    После оказания первой медицинской помощи, ее доставили в Лянкяранскую центральную районную больницу. 

    Причины попытки суицида расследуются. 

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