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    В Лянкяране зарезан пожилой мужчина

    Лянкяран. 21 марта. REPORT.AZ/ Ночью в городе Лянкяран произошла поножовщина.

    Как передает Южное бюро Report, в Центральную больницу Лянкяранского района был доставлен мужчина потерявший много крови.

    Мужчина был доставлен в больницу сыновьями. По их сведениям, их отец, проживающий в городе по ул. Анара Махмудова Аманов Ширзад Алигусейн оглы 1966 г.р., был зарезан неизвестным человеком.

    Инцидент произошел на ул. Аллеи шехидов, на территории под названием "Райпо". Раненый Ш.Аманов помещен в отдел реанимации. Его сыновья были доставлены в полицейское отделение для дачи показаний.

    По факту ведется расследования. 

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