В Лянкяране загорелся двухэтажный дом, пострадала 70-летняя женщина

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Лянкяран. 18 октября. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе загорелся двухэтажный дом, 70-летняя женщина получила ожоги.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Лювясяр.

Второй этаж дома полностью сгорел. Во время пожара в доме находилась лишь Наказят Адыгезалова 1948 г.р., которую спасли соседи. Женщина доставлена в Лянкяранскую центральную районную больницу с ожогами верхних конечностей. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с газовым прибором.

На место происшествия привлечены две пожарные машины МЧС. Остальную часть дома удалось уберечь от огня.