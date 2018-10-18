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    В Лянкяране загорелся двухэтажный дом, пострадала 70-летняя женщина

    © Report

    Лянкяран. 18 октября. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе загорелся двухэтажный дом, 70-летняя женщина получила ожоги.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Лювясяр.

    Второй этаж дома полностью сгорел. Во время пожара в доме находилась лишь Наказят Адыгезалова 1948 г.р., которую спасли соседи. Женщина доставлена в Лянкяранскую центральную районную больницу с ожогами верхних конечностей. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с газовым прибором.

    На место происшествия привлечены две пожарные машины МЧС. Остальную часть дома удалось уберечь от огня. 

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