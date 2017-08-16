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    В Лянкяране задержаны лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств

    Факт расследуется

    Лянкяран. 16 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяране задержаны двое, занимающиеся незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

    Как передает южное бюро Report, сотрудники Лянкяранского городского отделения полиции провели операцию в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В качестве подозреваемых были задержаны житель районного села Гойшабан 49-летний Мамедов Сиявуш Гадир оглу и житель города Баку Мамедов Хафиз Хатам оглу. Во время обыска Х. Мамедова при нем в качестве вещественного доказательства было обнаружено и изъято 30 упаковок таблеток метадона. После к следствию был привлечен продавший ему сильнодействующий препарат С. Мамедов.

    Отметим, что на территории Азербайджанской Республики таблетки метадона применяются в случаях, которые регулируются законодательством.

    По факту ведется расследование. 

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