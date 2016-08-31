В Лянкяране задержаны лица, которые избили и отобрали у женщины деньги

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяране задержаны лица, которые, избив женщину, отобрали у нее деньги.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, жительница района Диляра Мирзоева подверглась нападению двух человек.
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции и отделения полиции г.Лянкяран, были задержаны жители района Джамиль Мирзоев и Зафер Гурбанов.
Удалось установить, что 7 ноября 2012 года Джамиль Мирзоев также украл из дома Д.Мирзоевой 2 000 манатов и 400 долларов.
Расследование по данному факту продолжается.
Valeh DadaşovАвтор новости
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