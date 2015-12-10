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    В Лянкяране задержаны двое лиц за охоту на занесенных в Красную книгу птиц

    Задержанные не имели необходимого разрешения на охоту

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Лянкяране за незаконную охоту задержаны два человека.

    Как сообщает Report, их задержали в ходе рейда, проведенного сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции и Общественной безопасности районного отделения полиции города Лянкяран против незаконной охоты на диких птиц на территории районных поселков Сепнекяран и Нариманабад.

    Было установлено, что у задержанных не было разрешения на охоту и они охотились на запрещенной территории.

    При осмотре груза и багажника автомобиля в качестве вещественного доказательства были изъяты 1 охотничье ружье, охотничьи принадлежности, 42 патрона, 4 поголовья занесенного в Красную книгу лесного кулика, 9 поголовий диких уток и пр.

    Составлены протоколы в связи с грубым нарушением соответствующих статей Кодекса административных правонарушений.

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