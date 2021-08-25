В Лянкяране задержаны 11 наркоторговцев, в том числе одна женщина

В ходе очередной операции правоохранительных органов в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ задержаны одиннадцать человек, среди них одна женщина.

В ходе очередной операции правоохранительных органов в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ задержаны одиннадцать человек, среди них одна женщина.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате очередных оперативно – розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского районного отдела полиции, задержаны 11 местных жителей: С.Гусейнов, Э.Наджафов, Ф.Алескеров, Н.Алиева, О.Мамедов, М. Бейчаев, Х.Назаров, Б.Фарзиев, Р.Назаров, Ш.Ахундов и Т.Шихджанов.

В ходе обыска у них были обнаружены героин, метамфетамин и электронные весы.

Было установлено, что задержанный Т.Шихджанов похитил ювелирные украшения на сумму 7900 долларов США и 8000 манатов.

По факту ведется расследование.