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В Лянкяране задержаны 11 наркоторговцев, в том числе одна женщина

В Лянкяране задержаны 11 наркоторговцев, в том числе одна женщина В ходе очередной операции правоохранительных органов в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ задержаны одиннадцать человек, среди них одна женщина.
Происшествия
25 августа 2021 г. 10:41
В Лянкяране задержаны 11 наркоторговцев, в том числе одна женщина

В ходе очередной операции правоохранительных органов в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ задержаны одиннадцать человек, среди них одна женщина.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате очередных оперативно – розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского районного отдела полиции, задержаны 11 местных жителей: С.Гусейнов, Э.Наджафов, Ф.Алескеров, Н.Алиева, О.Мамедов, М. Бейчаев, Х.Назаров, Б.Фарзиев, Р.Назаров, Ш.Ахундов и Т.Шихджанов.

В ходе обыска у них были обнаружены героин, метамфетамин и электронные весы.

Было установлено, что задержанный Т.Шихджанов похитил ювелирные украшения на сумму 7900 долларов США и 8000 манатов.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda “patı” əməliyyatında biri qadın olmaqla 11 nəfər saxlanılıb

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