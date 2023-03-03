В Лянкяране задержан наркокурьер с оружием и 5 кг героина

В Лянкяранском районе задержали наркокурьера, при обыске у которого обнаружено оружие и 5 кг героина.

В Лянкяранском районе задержали наркокурьера, при обыске у которого обнаружено оружие и 5 кг героина.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районной полиции на основании поступившей информации, в селе Гёйшабан был задержан житель Астаринского района Эльчин Асадов.

В ходе досмотра у задержанного было обнаружено и изъято более 5 кг героина, 1 пистолет марки "Макаров" и магазин с 8 патронами к нему.

В ходе предварительного следствия было установлено, что Э.Асадов приобрел наркотики и огнестрельное оружие через наркодилера, проживающего в Иране, и должен был доставить товар по отдельным адресам за денежное вознаграждение.

По факту в Лянкяранском РОП проводится расследование.