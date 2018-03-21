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    В Лянкяране задержан мужчина, ранивший ножом свекра

    Факт расследуется

    Лянкяран. 21 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяране задержан мужчина, ранивший ножом свекра минувшей ночью.

    Как передает южное бюро Report, стало известно, что поножовщина в Лянкяране произошла между родственниками.

    Проживающий на улице Анара Махмудова Аманов Ширзад Алигусейн оглу 1966 г.р. был доставлен детьми в Лянкяранскую районную центральную больницу. Потерявший много крови Ш.Аманов был прооперирован и размещен в реанимационном отделении.

    Изначально сообщалось, что ранение было нанесено неизвестным, одно предварительное следствие установило, что ножевое ранение нанес зять пострадавшего на почве конфликта.

    Отметим, что инцидент произошел вчера в два часа ночи в жилом массиве под условным названием «РайПо». Состояние Ш.Аманова остается тяжелым.

    Подробности не разглашаются, однако сообщено, что виновник задержан.

    Факт расследуется.

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