Лянкяран. 21 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяране задержан мужчина, ранивший ножом свекра минувшей ночью.
Как передает южное бюро Report, стало известно, что поножовщина в Лянкяране произошла между родственниками.
Проживающий на улице Анара Махмудова Аманов Ширзад Алигусейн оглу 1966 г.р. был доставлен детьми в Лянкяранскую районную центральную больницу. Потерявший много крови Ш.Аманов был прооперирован и размещен в реанимационном отделении.
Изначально сообщалось, что ранение было нанесено неизвестным, одно предварительное следствие установило, что ножевое ранение нанес зять пострадавшего на почве конфликта.
Отметим, что инцидент произошел вчера в два часа ночи в жилом массиве под условным названием «РайПо». Состояние Ш.Аманова остается тяжелым.
Подробности не разглашаются, однако сообщено, что виновник задержан.
Факт расследуется.
Valeh DadaşovАвтор новости
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