В Лянкяране задержан мошенник, обманувший пожилую женщину на 22 тысячи манатов

В Лянкяране задержан мошенник, обманувший пожилую женщину на 22 тысячи манатов

В Лянкяране задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, 73-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный под предлогом освобождения ее сына из тюрьмы выманил у нее 22 200 манатов.

В результате оперативных мероприятий был задержан 34-летний Рамин Ганиев. В ходе следствия выяснилось, что он также обманул других граждан, обещая участие в якобы прибыльном бизнесе. Общий ущерб составил 72 400 манатов, включая 40 000 манатов и 6 000 долларов США, полученные от двух человек.

Возбуждено уголовное дело. По решению суда Ганиев арестован. Расследование продолжается.