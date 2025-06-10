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В Лянкяране задержан мошенник, обманувший пожилую женщину на 22 тысячи манатов

В Лянкяране задержан мошенник, обманувший пожилую женщину на 22 тысячи манатов В Лянкяране задержан мошенник, обманувший пожилую женщину на 22 тысячи манатов
Происшествия
10 июня 2025 г. 16:20
В Лянкяране задержан мошенник, обманувший пожилую женщину на 22 тысячи манатов

В Лянкяране задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, 73-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный под предлогом освобождения ее сына из тюрьмы выманил у нее 22 200 манатов.

В результате оперативных мероприятий был задержан 34-летний Рамин Ганиев. В ходе следствия выяснилось, что он также обманул других граждан, обещая участие в якобы прибыльном бизнесе. Общий ущерб составил 72 400 манатов, включая 40 000 манатов и 6 000 долларов США, полученные от двух человек.

Возбуждено уголовное дело. По решению суда Ганиев арестован. Расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Ahıl qadına oğlunu həbsdən azad etdirmək adı ilə 22 min manat dələduzluq edilib

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