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В Лянкяране задержан местный житель, купивший наркотики через TikTok

В Лянкяране задержан местный житель, купивший наркотики через TikTok В Лянкяране задержан местный житель, который приобрел наркотики с целью продажи через соцсеть TikTok.
Происшествия
16 марта 2024 г. 09:52
В Лянкяране задержан местный житель, купивший наркотики через TikTok

В Лянкяране задержан местный житель, который приобрел наркотики с целью продажи через соцсеть TikTok.

Как сообщили Report в МВД, сотрудниками Лянкяранского РОП задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков Рустамли Махаррам.

При обыске в его автомобиле обнаружено 6 кг марихуаны. По словам М.Рустамли, он приобрел наркотики с целью продажи у гражданина Ирана, с которым познакомился в соцсети TikTok.

Кроме того, в ходе операций, проведенных сотрудниками Лянкяранского РОП в прошлом месяце, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны 35 человек.

По фактам ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Фото"TikTok"da tanış olduğu şəxsdən narkotik vasitə alan Lənkəran sakini saxlanılıb

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