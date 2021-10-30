В Лянкяране задержан мошенник, выдававший себя за полицейского

Сотрудники Лянкяранского РОП задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Задержание было произведено на основе поступившей в полицию жалобы жителя Масаллинского района, который в своем заявлении указал, что в Лянкяране к нему подошел мужчина, и, пр

Сотрудники Лянкяранского РОП задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Задержание было произведено на основе поступившей в полицию жалобы жителя Масаллинского района, который в своем заявлении указал, что в Лянкяране к нему подошел мужчина, и, представившись сотрудником полиции, стал требовать деньги, пригрозив в противном случае выписать штраф за нарушение карантинного режима.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в ходе разбирательств было установлено, что это житель города Лянкяран, ранее судимый Эльнур Ализаде.

Просьба ко всем пострадавшим от действий этого человека обратиться в полицию.