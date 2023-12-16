В Лянкяране задержали водителя, нарушившего общественный порядок под воздействием наркотиков

Сотрудники полиции арестовали в административном порядке жителя Лянкярана Фарида Салаева за использование многоголосного звукового сигнала в автомобиле.

Сотрудники полиции арестовали в административном порядке жителя Лянкярана Фарида Салаева за нарушение общественного порядка, будучи под воздействием наркотических средств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД.

Водитель автомобиля марки "Хазар" без государственных номеров использовал на своем транспортном средстве многоголосный звуковой сигнал . Сотрудники отдела государственной дорожной полиции Лянкяранского районного отдела полиции остановили транспортное средство и рассказали водителю о правилах использования сигналов в автомобилях.

Однако Фарид Салаев не подчинился законным требованиям полиции и совершил действия, явно нарушающие общественный порядок. При этом, поскольку были подозрения, что водитель находится под воздействием наркотических средств, было проведено медицинское обследование нарушителя. Результаты обследования подтвердили факт употребления правонарушителем наркотических средств.

В отношении Салаева был составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях и направлен в районный суд для рассмотрения. Решением суда Салаев был арестован в административном порядке.