В Лянкяране за воровство задержаны некогда работавшие лесничими лица

Лянкяран. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Лянкяране некогда работавшие лесничими лица задержаны за совершение воровства.

Как сообщили южному бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского районного отделения полиции, был задержан житель района Талех Аббасов, подозреваемый в краже одной коровы у Идриса Ходжатова 10 мая 2017 года.

В результате оперативных мероприятий было установлено, что проживающий в селе Ханбулан Т. Аббасов, войдя в разное время в сговор с Рамином Кишиевым, Нахидом Мурадлы, Илкином Джабиевым, Мехбалы Алиевым, Садигом Гурбановым и Азадом Аббасовым украл в общем 12 коров. С февраля по сентябрь 2017 года он и его сообщники нанесли 7 лицам урон на общую сумму в 12 тыс. манатов. Скотину воровали в основном с территории Хирканского национального парка, где Т. Аббасов и Р. Кишиев некогда работали лесничими. Две коровы были изъяты в качестве вещественного доказательства.

Т. Аббасов и другие названные лица были привлечены к следствию, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Отметим, что Т. Аббасов в январе этого года получил огнестрельное ранение в результате спора с земляками и проходил лечение в районной больнице.