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В Лянкяране за последний месяц задержаны 32 наркоторговца

В Лянкяране за последний месяц задержаны 32 наркоторговца В Лянкяране полиция задержала наркоторговца с поличным при попытке продать героин.
Происшествия
2 октября 2023 г. 09:13
В Лянкяране за последний месяц задержаны 32 наркоторговца

В Лянкяране полиция задержала наркоторговца с поличным при попытке продать героин.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, сотрудники главного управления полиции Лянкяранского района задержали ранее судимого Самида Алиева при попытке сбыть героин.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что С.Алиев приобрел наркотические средства для продажи у ранее судимого жителя Лянкяранского района Бунияда Гейдарова.

Сотрудники полиции задержали Б.Гейдарова, при обыске у него были изъяты 8 кг 300 гр героина. Задержанный признался, что приобрел наркотические средства с целью продажи у проживающего за границей наркоторговца.

В МВД также отметили, что сотрудниками главного управления полиции Лянкяранского района в целом за последний месяц задержаны 32 наркоторговца, продолжаются следственные меры.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda son bir ay ərzində narkotiklərlə bağlı 32 nəfər saxlanılıb

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