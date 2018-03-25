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    В Лянкяране в результате аварии два человека получили тяжелые ранения

    Ранеными являются мужчина и женщина

    Лянкяран. 25 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело пострадали два человека.

    Как сообщает Южное бюро Report, инцидент произошел на части автомагистрали Алят-Астара пролегающей через село Гирдани.

    По предварительной информации, в результате столкновения автомобиля марки "Toyota" с государственным регистрационным номером "90-GX-902" с другим автомобилем марки "ГАЗ-3110" с государственным регистрационным номером "10-UE-210" пострадали водитель и пассажир второй машины.

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