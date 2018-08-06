 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Лянкяране в озере утонул 15-летний подросток - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Завершились поиски лица, утонувшего в искусственном озере в лянкяранском селе Гурумба.

    Как сообщили Report в МЧС, тело Ализаде Шаика Эльдениз оглу 2003 г.р. найдено и извлечено из воды водолазами-спасателями Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС и передано по назначению.

    ***18:34

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе в озере утонул человек. 

    Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в искусственном озере в селе Гурумба. 

    К поисковым работам привлечена группа спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi