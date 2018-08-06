В Лянкяране в озере утонул 15-летний подросток - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Завершились поиски лица, утонувшего в искусственном озере в лянкяранском селе Гурумба.

Как сообщили Report в МЧС, тело Ализаде Шаика Эльдениз оглу 2003 г.р. найдено и извлечено из воды водолазами-спасателями Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС и передано по назначению.

***18:34

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе в озере утонул человек.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в искусственном озере в селе Гурумба.

К поисковым работам привлечена группа спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.