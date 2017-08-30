В Лянкяране проникший в дом председателя партийной организации вор нанес его жене телесные повреждения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Лянкяран. 30 августа. REPORT.AZ/ Ухудшилось состояние жены председателя местной организации ПНФА, в дом которого проник вор в Лянкяране.

Как сообщает южное бюро Report, Лятафет Шафиева в доме подверглась нападению. Неизвестный толкнул Л. Шафиеву, женщина упала и получила травмы. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, женщине была оказана первая медицинская помощь. Состояние Л. Шафиевой ухудшилось, она была доставлена в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту начато расследование.

***09:41

В дом председателя Лянкяранской городской организации Партии классического народного фронта (ПКНФ) проник вор.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел вечером 28 августа в селе Сутамурдов.

Так, в дом председателя Лянкяранской городской организации ПКНФ Азада Шафиева проник вор.

По полученной местным бюро Report информации, неизвестный, проникнувший в дом А. Шафиева, толкнул его жену, она упала, ударившись головой об пол. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Супруге А. Шафиева была оказана первая медицинская помощь.

По факту начато расследование.