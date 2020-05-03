В Лянкяране в авторемонтном цеху произошел взрыв, есть погибший и раненый - ФОТО

В Лянкяране в результате несчастного случая во время работ по сварке в авторемонтном цеху погиб один человек, еще один был тяжело ранен.

Как передает южное бюро Report, инцидент был зафиксирован в цеху на участке старой автомагистрали Алят-Астара, проходящем через территорию города Лянкяран.

Анар Агакишиев Агамуса оглу ремонтировал колесо грузового автомобиля, когда произошел мощный взрыв. Мужчину отбросило на несколько метров, он скончался на месте от полученных травм.

Помощник А.Агакишиева Эльдяниз Шюкюров Малик оглу 1979 года рождения получил тяжелые травмы и был доставлен в Центральную больницу Лянкяранского района. Пострадавшего поместили в отделение реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Тело погибшего А.Агакишиева направили на экспертизу. По факту ведется расследование.