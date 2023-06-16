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В Лянкяране в автомобиле обнаружены более 5 кг наркотиков

В Лянкяране в автомобиле обнаружены более 5 кг наркотиков В Лянкяране в автомобиле обнаружены более 5 кг наркотиков.
Происшествия
16 июня 2023 г. 10:41
В Лянкяране в автомобиле обнаружены более 5 кг наркотиков

В Лянкяране в автомобиле обнаружены более 5 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского городского районного отдела полиции, были задержаны житель Лянкяранского района Амиль Малиев и жители Баку Нариман Азимов и Эльчин Агаев, находившиеся в автомобиле марки Toyota Prius.

При осмотре транспортного средства были обнаружены и изъяты более 5 кг героина, метамфетамина и марихуаны. В ходе предварительного расследования установлено, что А.Малиев, Н.Азимов и Э.Агаев приобрели наркотические средства у неустановленного следствием гражданина Ирана с целью дальнейшего сбыта.

По факту проводится расследование.

За последний месяц сотрудниками Лянкяранского ГРОП задержаны 50 человек, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda avtomobildə 5 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

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