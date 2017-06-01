В Лянкяране в 15 жилых зданиях украдены бронзовые ключи аварийной газовой линии - ФОТО

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Лянкяран. 1 июня. REPORT.AZ/ В городе Лянкяран в 15 жилых зданиях украдены бронзовые ключи аварийной газовой линии.

Как передает южное бюро Report, ключи от установленных в частных и многоэтажных жилых зданиях аварийных газовых линий были украдены неизвестными.

Очередной инцидент имел место вчера ночью в нескольких зданиях городского микрорайона.

Неизвестный или неизвестные, воспользовавшись временной приостановкой подачи "голубого газа" в связи с ремонтными работами, создали реальную угрозу для окружающих, открыв газовые краны, установленные у входа в пятиэтажных зданиях №12, 17 и 19 на улице Г.Абдуллаева на территории второго микрорайона.

После подачи в город газа из ставшей по вине неизвестных аварийной 32-миллиметровой трубы газ под давлением стал распространяться внутрь и вокруг здания. Посреди ночи жители дома проснулись от запаха газа. Жильцы незамедлительно позвонили в аварийную службу. Некоторые кустарными методами приостановили утечку газа.

Как сообщил местному бюро Report руководитель пресс-службы Производственного объединения "Азеригаз" Ибрагим Кербалыев, за последние два месяца в Лянкяране в 15 частных и пятиэтажных зданиях украдены бронзовые ключи аварийной газовой линии: "Около двух месяцев в Региональное газовое эксплуатационное управление поступает информация о краже на территории района бронзовой части газовых ключей. К тому же в правоохранительные органы сделано официальное обращение. Вместе с тем, нами продолжаются необходимые мероприятия для бесперебойного обеспечения населения газом".