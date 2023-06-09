В Лянкяране стоматолога ударили ножом

В Лянкяране ударили ножом стоматолога.
Как сообщает южное бюро Report, житель города Нихад Малызаде нанес ножевые ранения Джалалу Азадову(1985 г.р.), который работает стоматологом.
Пострадавший был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу с множественными колото-резаными ранами и прооперирован.
В пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД сообщили, что Н.Малызаде задержан в качестве подозреваемого.
По факту в Лянкяранском управлении полиции возбуждено уголовное дело.
В Лянкяране стоматолога ударили ножомВ Лянкяране стоматолога ударили ножом В Лянкяране ударили ножом стоматолога. Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в городе. Житель города Нихад Малызаде нанес ножевые ранения Джалалу Азадову, 1985 г.р., который работает стоматологом. Пострадавший был доставлен в Лянкяр
Происшествия
9 июня 2023 г. 10:37
https://static.report.az/photo/cc9b506d-89b9-3f17-8f70-37af021abacf.jpg
В Лянкяране ударили ножом стоматолога.
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