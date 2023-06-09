В Лянкяране стоматолога ударили ножом

В Лянкяране стоматолога ударили ножом

В Лянкяране ударили ножом стоматолога. Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в городе. Житель города Нихад Малызаде нанес ножевые ранения Джалалу Азадову, 1985 г.р., который работает стоматологом. Пострадавший был доставлен в Лянкяр

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В Лянкяране ударили ножом стоматолога.



Как сообщает южное бюро Report, житель города Нихад Малызаде нанес ножевые ранения Джалалу Азадову(1985 г.р.), который работает стоматологом.



Пострадавший был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу с множественными колото-резаными ранами и прооперирован.



В пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД сообщили, что Н.Малызаде задержан в качестве подозреваемого.



По факту в Лянкяранском управлении полиции возбуждено уголовное дело. Подпишитесь на наш Telegram канал