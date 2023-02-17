В Лянкяране убита пожилая женщина, из дома похищены деньги и золото

В одном из домов села Юхарынювяди Лянкяранского района от ножевых ранений скончалась Зумруд Алиева, 1952 года рождения.

В одном из домов села Юхарынювяди Лянкяранского района от ножевых ранений скончалась Зумруд Алиева, 1952 года рождения.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, информация об этом поступила в полицию 17 февраля около 12 часов.

В ходе предварительных расследований было установлено, что убийство было совершено в корыстных целях. Из дома были похищены деньги и золотые украшения на общую сумму 5 тыс. манатов.

Сотрудники полиции и прокуратуры принимают оперативно-розыскные меры по выявлению и задержанию лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления.