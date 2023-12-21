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В Лянкяране убит 49-летний мужчина, возбуждено уголовное дело

В Лянкяране убит 49-летний мужчина, возбуждено уголовное дело В прокуратуре Лянкяранского района возбуждено уголовное дело в связи с убийством жителя района Зульфугара Джафарова (1974 г.р.).
Происшествия
21 декабря 2023 г. 19:40
В Лянкяране убит 49-летний мужчина, возбуждено уголовное дело

В прокуратуре Лянкяранского района возбуждено уголовное дело в связи с убийством жителя района Зульфугара Джафарова (1974 г.р.).

Об этом Report сообщили в прокуратуре.

Информация о смерти Джафарова от колото-резаных ран поступила в прокуратуру 21 декабря около 17 часов.

"В результате расследования были выявлены основательные подозрения в умышленном убийстве Джафарова жителем района Бахрузом Мамедовым (1983 г.р.) на территории села Сепаради", - отметили в прокуратуре.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство), Бахруз Мамедов задержан в качестве подозреваемого.

18:30

В Лянкяранском районе убит 49-летний мужчина, подозреваемый в убийстве задержан.

Как сообщили Report в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, информация о смерти жителя Лянкяранского района Зульфугара Джафарова (1974 г. р.) от колото-резаных ран поступила в полицию около 17 часов 21 декабря.

Подозреваемый в совершении убийства житель района Бахруз Мамедов был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda 49 yaşlı kişi qətlə yetirilib, saxlanılan var, cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

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