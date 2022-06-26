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В Лянкяране убит 32-летний мужчина

В Лянкяране убит 32-летний мужчина В районную прокуратуру поступила информация об убийстве Самира Новрузова, 1990 года рождения, в Лянкяранском районе 26 июня в 16:00.
Происшествия
26 июня 2022 г. 20:24
В Лянкяране убит 32-летний мужчина

В районную прокуратуру Лянкяранского района 26 июня в 16:00 поступила информация об убийстве Самира Новрузова, 1990 года рождения.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, на предварительном следствии установлено, что знакомый потерпевшего Гулам Салимов, 1975 г.р., умышленно зарезал С.Новрузова во время личной ссоры.

Прокуратура Лянкяранского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

Салимов задержан в качестве подозреваемого и находится под следствием.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda 32 yaşlı kişi qətlə yetirilib

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