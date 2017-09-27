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    В Лянкяране в служебной комнате было обнаружено тело молодого охранника

    Инцидент произошел в Лянкяранском телекоммуникационном узле

    Лянкяран. 27 сентября. REPORT.AZ/ В городе Лянкяране тело молодого охранника было обнаружено в служебной комнате.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в Лянкяранском телекоммуникационном узле, в АТС №4.

    Так, тело охранника управления, жителя села Шагласер Эльмира Джабраил оглу Ширалиева 1990 г.р. было обнаружено в служебной комнате сотрудниками управления, пришедшими на работу утром. По предварительной версии Э. Шарилев умер от сердечного приступа.

    По факту в Лянкяранской районной прокуратуре начато расследование.

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