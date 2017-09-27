В Лянкяране в служебной комнате было обнаружено тело молодого охранника

Лянкяран. 27 сентября. REPORT.AZ/ В городе Лянкяране тело молодого охранника было обнаружено в служебной комнате.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в Лянкяранском телекоммуникационном узле, в АТС №4.

Так, тело охранника управления, жителя села Шагласер Эльмира Джабраил оглу Ширалиева 1990 г.р. было обнаружено в служебной комнате сотрудниками управления, пришедшими на работу утром. По предварительной версии Э. Шарилев умер от сердечного приступа.

По факту в Лянкяранской районной прокуратуре начато расследование.