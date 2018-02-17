В Лянкяране столкнулись мотоцикл и грузовик, есть пострадавший

Лянкяран. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе столкнулись мотоцикл и грузовой автомобиль, есть пострадавший.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в части трассы Алят-Астара, проходящей по территории села Шилавар.

Во время аварии столкнулись мотоцикл "Муравей" под управлением Ризвана Гусейнова 1980 г.р. и автомобиль марки "Форд" с государственными номерным знаком 42 BT 731. В результате водитель мотоцикла получил различные травмы и был госпитализирован в Лянкяранскую районную центральную больницу.

Факт расследуется.