В Лянкяране столкнулись легковые автомобили, пострадали пять человек

В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.
Как сообщает южное бюро Report, ДТП было зафиксировано на пролегающем через село Джил участке автодороги Лянкяран-Борадигах.
В результате столкновения автомобилей марок Niva и Mercedes пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Раненые доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
По факту проводится расследование.