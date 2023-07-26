В Лянкяране столкнулись легковые автомобили, пострадали пять человек

В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

Как сообщает южное бюро Report, ДТП было зафиксировано на пролегающем через село Джил участке автодороги Лянкяран-Борадигах.

В результате столкновения автомобилей марок Niva и Mercedes пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненые доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По факту проводится расследование.