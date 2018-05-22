В Лянкяране столкнулись "КамАЗ" и "Жигули", пострадали три человека - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Лянкяран. 22 мая. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших во время тяжелого ДТП в Лянкяранском районе.

Как сообщает южное бюро Report, на территории села Бурджали автомобиль марки ВАЗ-2107 с государственным регистрационным знаком 90-NE-057 столкнулся с грузовым автомобилем марки "КамАЗ" с государственным регистрационным знаком 01-BE-732.

В результате, водитель "Жигулей" и его пассажиры - жители села Бурджали Асим Натиг оглы Фейзиев 1991 г.р., Эльнур Баладдин оглы Совгатов 1992 г.р. и житель села Биласар Нахид Зейнал оглы Гасанов 1982 г.р. с сразличными телесными повреждениями были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу. Сообщается о тяжелом состоянии раненых. Двое из них - А.Фейзиев и Э.Совгатов помещены в реанимационное отделение больницы.

*** 11:43

Лянкяран. 22 мая. REPORT.AZ/ В Лянкяране автомобиль марки ВАЗ-2107 столкнулся с грузовым автомобилем марки "КамАЗ".

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на участке трассы Алят-Астара, пролегающем через территорию села Бурджали Лянкяранского района.

В результате происшествия пострадали три человека. Состояние двоих из них - тяжелое. Один из пострадавших получил порезы горла.

Раненые были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.