В Лянкяране столкнулись грузовик и легковая машина - ФОТО

Лянкяран. 1 августа. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает южное бюро Report, авария произошла на 201 км магистрали Алят-Астара, на территории села Дигях.

Столкнулись управляемый жителем лянкяранского села Шилявар Ахлиманом Идрис оглу Агаевым (1973 г.р.) грузовик "КамАЗ" с государственным регистрационным 42-BM-129 и автомобиль марки "Mercedes" с государственным регистрационным номером 42-BC-003, за рулем которого находился житель поселка Герметюк Рамин Гюльдадаш оглу Бабаев 1986 г.р.

По факту сотрудниками следственного отдела Главного управления государственной дорожной полиции ведется расследование. Причина аварии станет известна после заключения автотехнической экспертизы.