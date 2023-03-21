В Лянкяране столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева.
Так, в результате столкновения двух автомобилей марок "Мерседес" и "ВАЗ 2107", различные телесные повреждения получили жители села Болади - Али Эльчин оглы Исмайлов, 2004 г.р., Рауль Васиф оглы Ахундов, 2000 г.р., Асиф Иса оглы Садыгов, 1971 г.р., и Кянан Джамиль оглы Рагимов, 1999 г.р.
Пострадавшие госпитализированы в Лянкяранскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.