В Лянкяране столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Лянкяране столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие.

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В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева. Так, в результате столкновения двух автомобилей марок "Мерседес" и "ВАЗ 2107", различные телесные повреждения получили жители села Болади - Али Эльчин оглы Исмайлов, 2004 г.р., Рауль Васиф оглы Ахундов, 2000 г.р., Асиф Иса оглы Садыгов, 1971 г.р., и Кянан Джамиль оглы Рагимов, 1999 г.р. Пострадавшие госпитализированы в Лянкяранскую районную центральную больницу. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал