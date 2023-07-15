В Лянкяране спасены тонувшие в море 2 человека

В Лянкяране спасены тонувшие в море 2 человека.

В Лянкяране спасены тонувшие в море 2 человека.

Как передает Report, один из этих инцидентов произошел на пляже в районе "Кичик базар" города.

Так, Рамин Рамиль оглы Гурбанов, 2003 года рождения, приехавший в Лянкяран из Джалилабада, во время купания стал тонуть. С помощью окружающих Р. Гурбанова вытащили из воды и отправили в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Аналогичный случай произошел на пляже в селе Сутемурдов Лянкяранского района. Жительница села Еддиоймак Масаллинского района, 2007 года рождения была извлечена из воды и доставлена в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Врачи оценивают состояние обоих пациентов как тяжелое.