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В Лянкяране спасены тонувшие в море 2 человека

В Лянкяране спасены тонувшие в море 2 человека В Лянкяране спасены тонувшие в море 2 человека.
Происшествия
15 июля 2023 г. 19:28
В Лянкяране спасены тонувшие в море 2 человека

В Лянкяране спасены тонувшие в море 2 человека.

Как передает Report, один из этих инцидентов произошел на пляже в районе "Кичик базар" города.

Так, Рамин Рамиль оглы Гурбанов, 2003 года рождения, приехавший в Лянкяран из Джалилабада, во время купания стал тонуть. С помощью окружающих Р. Гурбанова вытащили из воды и отправили в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Аналогичный случай произошел на пляже в селе Сутемурдов Лянкяранского района. Жительница села Еддиоймак Масаллинского района, 2007 года рождения была извлечена из воды и доставлена в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Врачи оценивают состояние обоих пациентов как тяжелое.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda dənizdə batan iki nəfər xilas edilib

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