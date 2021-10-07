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В Лянкяране совершен налет на АЗС, есть пострадавший

В Лянкяране совершен налет на АЗС, есть пострадавший В Лянкяране неизвестные в масках совершили налет на автозаправочную станцию.
Происшествия
7 октября 2021 г. 10:29
В Лянкяране совершен налет на АЗС, есть пострадавший
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В Лянкяране неизвестные в масках совершили налет на автозаправочную станцию.

Как передает южный центр Report, инцидент произошел сегодня утром на территории села Гирдени.

По словам очевидцев, в налете участвовали три человека. Один из них с кустарно выполненным колюще-режущим предметом проник в комнату диспетчера с целью ограбления. Сотрудник АЗС попытался предотвратить ограбление, произошла драка. В результате потасовки ножевое ранение в область головы, живота и в руку получил житель села Гирдени Амид Шакир оглу Керимов 1983 г.р. Мужчина был госпитализирован в Лянкяранскую городскую центральную больницу и прооперирован.

Налетчики скрылись с места происшествия. Принимаются меры для установления личностей нападавших.

По факту ведется следствие.

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Версия на английском языке Masked men attack fuel station in Azerbaijan's Lankaran
Версия на азербайджанском языке Maskalı şəxslər yanacaqdoldurma məntəqəsinə basqın edib, xəsarət alan var

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