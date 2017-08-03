В Лянкяране сотрудники полиции попали в тяжелую аварию

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Стали известны подробности тяжелой аварии в Лянкяране.

Как сообщает южное бюро Report, водитель и пассажиры попавшего в аварию автомобиля были сотрудниками Масаллинского районного управления полиции.

В момент аварии в автомобиле находились 6 человек, из которых 4 получили тяжелые травмы, состояние 2 нормальное:

Мамедли Вюсал Рустам оглу (1984 г.р.)

Рзаев Ализамин Фарагат оглу (1986 г.р.)

Мамедов Эльшад Мехди оглу (1983 г.р.)

Нифтиев Фаррух Минахан оглу (1988 г.р.)

Отметим, что ранее сообщалось о тяжелой аварии в Лянкяране. Инцидент произошел на горной территории Лянкярана на дороге Осакуча-Гюнехир. Автомобиль марки Mercedes упал в овраг. Пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу. Состояние троих тяжелое, еще двоих – среднетяжелое.