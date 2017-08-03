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    В Лянкяране сотрудники полиции попали в тяжелую аварию

    Автомобиль марки Mercedes упал в овраг

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Стали известны подробности тяжелой аварии в Лянкяране.

    Как сообщает южное бюро Report, водитель и пассажиры попавшего в аварию автомобиля были сотрудниками Масаллинского районного управления полиции.

    В момент аварии в автомобиле находились 6 человек, из которых 4 получили тяжелые травмы, состояние 2 нормальное:

    Мамедли Вюсал Рустам оглу (1984 г.р.)

    Рзаев Ализамин Фарагат оглу (1986 г.р.)

    Мамедов Эльшад Мехди оглу (1983 г.р.)

    Нифтиев Фаррух Минахан оглу (1988 г.р.)

    Отметим, что ранее сообщалось о тяжелой аварии в Лянкяране. Инцидент произошел на горной территории Лянкярана на дороге Осакуча-Гюнехир. Автомобиль марки Mercedes упал в овраг. Пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу. Состояние троих тяжелое, еще двоих – среднетяжелое.

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