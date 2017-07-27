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    В Лянкяране скончался мужчина, упавший на витрину аптеки - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

    По данному факту продолжается расследование

    Лянкяран. 27 июля. REPORT.AZ/ Установлена личность погибшего в результате удара об стекло в аптеке в Лянкяране.

    Как сообщает южное бюро Report, это житель села Шову Габил Сабир оглу Захидов.

    Так, он пришел в аптеку для покупки лекарств. Однако подойдя к входной двери, которая представляет из себя сплошное стекло без каких-либо надписей, и приняв ее за открытую дверь, он попытался войти внутрь. В это время стекло разбилось и обрушилось на него. В результате осколки стекла перерезали артерию Г. Захидова и поранили различные части тела.

    Доставленный в Лянкяранскую центральную районную больницу пострадавший впоследствии скончался.

    ***11:32

    В Лянкяране произошел смертельный случай.

    Как сообщает южное бюро Report, мужчина примерно 40-45 лет, личность которого пока не установлена, пришел в аптеку, где он внезапно рухнул на стекло витрины. При падении он получил многочисленные ранения.

    Раненый был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу, но его жизнь спасти не удалось.

    По факту продолжается расследование.

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