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    В Лянкяране сильный ветер причинил ущерб - ФОТО

    Нанесен серьезный ущерб высаженным в теплице бобовым

    Лянкяран. 15 апреля. REPORT.AZ/ В Лянкяране сильный ветер причинил ущерб.

    Как сообщает южное бюро Report, сильный ветер, преобладавший минувшей ночью в южных районах, создал проблемы в Лянкяране в основном частным хозяйствам.

    Полиэтиленовые покрытия были разрушены силой ветра, в результате нанесен серьезный ущерб высаженным в теплице бобовым.

    А в горных селах района нанесен ущерб электрохозяйству. Ремонтные бригады работают в направлении устранения аварий в Гюнехир и окрестных селах. В Кяргялане, Лувесаре и других селах района в нескольких местах упали высокие деревья.

    В районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям сказали, что информация о каких-либо серьезных разрушениях не поступала.

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