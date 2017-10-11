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    В Лянкяране школьники совершили аварию, 4 ученика пострадали

    Им по 16 лет и они ученики одного класса

    Лянкяран. 11 октября. REPORT.AZ/ В Лянкяране школьники совершили аварию.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на дороге, ведущей в село Ашагы Нуведи.

    Водитель автомобиля потерял управление, транспортное средство, выехав с дороги, упало в канал. В результате четверо учеников школы-лицея №6 города Лянкяран получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

    Пострадавшие ученики: Расул Гулиев, Рауф Мамедли, Эльсеван Бахышзаде и Рашад Ибадзаде. Им по 16 лет и они ученики одного класса.

    По факту ведется расследование.

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