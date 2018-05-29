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    В Лянкяране сгорел двухэтажный дом

    Лянкяран. 29 мая. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе сгорел двухэтажный дом.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Болади. 

    Вместе с предметами домашнего обихода сгорел 8-комнатный дом 56-летнего местного жителя Султана Закир оглу Джаббарова. На место происшествия привлечены живая сила и 2 пожарные машины. В результате пожара полностью сгорели крыша и 5 комнат на втором этаже дома общей площадью 240 квадратных метров. 

    Первый этаж дома удалось уберечь от огня. 

    Причины возгорания расследуются. 

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