В Лянкяране сгорел двухэтажный дом

Лянкяран. 29 мая. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе сгорел двухэтажный дом.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Болади.

Вместе с предметами домашнего обихода сгорел 8-комнатный дом 56-летнего местного жителя Султана Закир оглу Джаббарова. На место происшествия привлечены живая сила и 2 пожарные машины. В результате пожара полностью сгорели крыша и 5 комнат на втором этаже дома общей площадью 240 квадратных метров.

Первый этаж дома удалось уберечь от огня.

Причины возгорания расследуются.