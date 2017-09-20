Мужчина, который поджог свой дом и себя в Лянкяране, скончался - ПОДРОБНОCТИ - ОБНОВЛЕНО

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Лянкяран. 20 сентября. REPORT.AZ/ Мужчина, который поджог свой дом и себя в Лянкяране, скончался.

Как сообщает южное бюро Report, стали известны детали пожара, произошедшего в селе Ханлыглы.

Житель села Гюльмамед Эйвазов 1965 г.р. совершил в своем доме самосожжение. Затем, увидев, что дом горит, мужчина бросился в окно.

Получивший тяжелые ожоги Г.Эйвазов был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу, где скончался.

По факту возбуждено уголовное дело.

***12:13

Лянкяран. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Лянкяране сгорел дом, владелец получил ожоги.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Ханлыглы.

Получивший сильные ожоги владелец дома 52-летний местный житель Гюльмамед Эйвазов в тяжелом состоянии помещен в Лянкяранскую центральную районную больницу.