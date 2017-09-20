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    Мужчина, который поджог свой дом и себя в Лянкяране, скончался - ПОДРОБНОCТИ - ОБНОВЛЕНО

    По факту возбуждено уголовное дело© Report

    Лянкяран. 20 сентября. REPORT.AZ/ Мужчина, который поджог свой дом и себя в Лянкяране, скончался. 

    Как сообщает южное бюро Report, стали известны детали пожара, произошедшего в селе Ханлыглы. 

    Житель села Гюльмамед Эйвазов 1965 г.р. совершил в своем доме самосожжение. Затем, увидев, что дом горит, мужчина бросился в окно. 

    Получивший тяжелые ожоги Г.Эйвазов был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу, где скончался. 

    По факту возбуждено уголовное дело.

    ***12:13

    Лянкяран. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Лянкяране сгорел дом, владелец получил ожоги.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Ханлыглы.

    Получивший сильные ожоги владелец дома 52-летний местный житель Гюльмамед Эйвазов в тяжелом состоянии помещен в Лянкяранскую центральную районную больницу. 

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