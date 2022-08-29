В Лянкяране сгорел дом, есть пострадавшие

В Лянкяране сгорел жилой дом.

В Лянкяране сгорел жилой дом.

Как передает южное бюро Report, инцидент произошел на улице Б.Мирсалаева.

Так, в доме гражданина Алиева Халида Халиг оглы, 1971 года рождения произошел пожар. В результате инцидента пострадали двое жильцов, которые доставлены в районную центральную больницу с травмами различной степени тяжести.

На место были привлечены пожарные Лянкяранской государственной пожарной охраны МЧС. В настоящее время пожар потушен и предотвращено распространение на близлежащую территорию.

Причина инцидента станет известна после проведения соответствующей экспертизы.