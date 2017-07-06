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    В Лянкяране семья попала в аварию, 1 ребенок и 2 женщины пострадали - ФОТО

    Состояние бабушки и внука оценивается как тяжелое© Foto: Report.az

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ На территории села Вель Лянкяранского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.

    Как сообщает южное бюро Report автомобиль марки "ВАЗ-2104" съехал с дороги и врезался в ограждение.

    В результате аварии Наргиля Таир гызы Наджафова 1989 г.р., ее сын Аладдин Ализамин оглу Наджафов 2013 г.р., и бабушка ребенка Имми Гейбат гызы Исмаилова 1957 г.р. получили повреждения и были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу. Состояние бабушки и внука оценивается как тяжелое. Все раненые жители Бардинского района.

    В автомобиле находились 5 человек. ДТП произошло когда они ехали из Барды в центр отдыха в Лянкяран.

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